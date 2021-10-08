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В России может подорожать плата за капремонт

В России может подорожать плата за капремонт

13:56, 08 окт 2021

Плата за капремонт повысится из-за подорожания стройматериалов. В правительстве России разрешили пересматривать стоимость уже заключенных контрактов на капитальный ремонт в жилых домах в связи с повышением цен на стройматериалы. Но не более чем на 25 процентов при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Об этом пишет портал News.ru.

В соответствии с постановлением, которое утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, до 1 января 2022 года размер платы за капремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за удорожания стройматериалов.

В постановлении также сказано, что стоимость не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.

Учитывать рост цен на стройматериалы при капремонте предложил замглавы Минстроя Максим Егоров. Стройматериалы начали дорожать ещё осенью 2020 года. К лету текущего года они стали самой дорожающей категорией среди непродовольственных товаров.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: ЖКХ
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