В мэрии Уфы определились с улицами, где появятся платные парковки

16:25, 16 окт 2021

Уже в следующем году в Уфе планируют организовать платные парковки. Администрация города уже несколько лет ведет работу по созданию единого парковочного пространства. Сейчас чиновники уже разработали концепцию и основные принципы проекта. Пилотной зоной реализации выбран центр Уфы.



Уфимцам придется платить за стоянку на следующих улицах:

с севера — улица Революционная;

с запада — улица Аксакова;

с юга — улица Заки Валиди;

с востока — проспект Салавата Юлаева, улица Айская.

— Определен социально-экономический эффект, разработан проект организации дорожного движения для первого этапа и уже определен транспортный эффект после его внедрения, — рассказали в администрации, — всё это сделано на математической транспортной модели с помощью актуализации и развития имеющейся транспортной модели, разработанной в программном комплексе Aimsun. На данный момент специалистами профильных служб ведется пересмотр концепции единого парковочного пространства и проектов организации дорожного движения.

Пока в администрации не определили подрядчика и стоимость стоянки. Однако еще в конце прошлого года бывший тогда министром транспорта Алан Марзаев рассказал, что на воплощение в жизнь всего проекта уйдет от 63 до 125 миллионов рублей. Цена будет зависеть от того, каким материалом нанесут разметку для парковочных мест — краской или термопластиком, и от того, какое программное обеспечение установят.









Закон о платных парковках вступил в силу 16 ноября прошлого года. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, закон призван разгрузить наиболее проблемные территории с высокой транспортной напряженностью.





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Фото: IM0-TUB-RU