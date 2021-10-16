В мэрии Уфы определились с улицами, где появятся платные парковки
16:25, 16 окт 2021
Уже в следующем году в Уфе планируют организовать платные парковки. Администрация города уже несколько лет ведет работу по созданию единого парковочного пространства. Сейчас чиновники уже разработали концепцию и основные принципы проекта. Пилотной зоной реализации выбран центр Уфы.
Уфимцам придется платить за стоянку на следующих улицах:
- с севера — улица Революционная;
- с запада — улица Аксакова;
- с юга — улица Заки Валиди;
- с востока — проспект Салавата Юлаева, улица Айская.
Пока в администрации не определили подрядчика и стоимость стоянки. Однако еще в конце прошлого года бывший тогда министром транспорта Алан Марзаев рассказал, что на воплощение в жизнь всего проекта уйдет от 63 до 125 миллионов рублей. Цена будет зависеть от того, каким материалом нанесут разметку для парковочных мест — краской или термопластиком, и от того, какое программное обеспечение установят.
Закон о платных парковках вступил в силу 16 ноября прошлого года. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, закон призван разгрузить наиболее проблемные территории с высокой транспортной напряженностью.