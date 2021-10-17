В Башкирии из-за саженцев поругались депутат Курултая и министр ЖКХ

16:47, 17 окт 2021

Депутат Курултая Башкирии Рустам Хафизов и и.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев выяснили отношения в соцсети. Поводом для конфликта стали саженцы деревьев в Шакше.







Все началось с того, что Рустам Хафизов публично в Фейсбуке пригласил Алана Марзаева посмотреть на «сквер разгильдяйства» в Шакше – по его словам, высаженные там в прошлом году деревья погибли от недостатка полива. Руководитель министерства принял предложение, а после написал пост на своей странице в Фейсбук, в котором заявил, что насаждения не погибли. Добавим, что в своем сообщении Алан Марзаев не назвал имя оппонента, однако подписчики быстро догадались о ком идет речь и отметили депутата в комментариях.

Алан Марзаев сравнил Хафизова с прохожим, наблюдающим за смертью замерзающего человека.

«Но у меня возникает вопрос, почему депутат, который, кстати, сам принимал участие в посадке этих саженцев, остался равнодушным и не сделал никаких реальных действий, чтобы обеспечить полив саженцев. Я бы сравнил это с тем, как в зимнюю стужу прохожий наблюдает за замерзающим на скамейке бездомным, вместо того, чтобы оказать какую-то помощь. Дождавшись, когда тот скончается от переохлаждения, фотографирует его окоченевшее тело и выкладывает фото в соцсети, при этом ругает действующую власть [орфография и пунктуация здесь и далее сохранены - прим. ред.]», - написал Марзаев.









Автор поста также отметил, что если человек с депутатским мандатом не позаботился о растениях, то «чем же он реально сможет помочь людям?».

В свою очередь Рустам Хафизов тоже посвятил чиновнику пост на своей странице. Он заявил, что «то, что власть считает старших по домам виноватыми в высоких платежах ЖКХ, а депутатов, виновными в гибели не политых коммунальными службами деревьев, то это нормально, мы сами их к этому приучили». При этом он добавил, что обидеть никого не хотел, однако тут же заявил о своем подозрении в накрутке голосов на публичной петиции о назначении Марзаева министром ЖКХ.

«Так вот недавно вышли сразу две петиции - одна о снятии, другая о назначении министром ЖКХ того самого, горячо уважаемого мною, Алан Марзаева. И всем ясно, что вторая петиция, в поддержку министра победила. То есть, мы все должны понимать, люди воспылали, так же как и я, большой любовью к нашему не нашему министру. Так, по словам блогера Кобзева, такими технологиями по накручиваю голосов в «народных» петициях владеет тот самый Потылицин [блогер, поддерживающий связь с Аланом Марзаевым - прим. ред.]», - пишет Рустам Хафизов.

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Фото: Фейсбук / Алан Марзаев

Ответа Алана Марзаева на эти обвинения пока не последовало.