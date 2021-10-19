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Большая часть одного из городов Башкирии может остаться без воды

Большая часть одного из городов Башкирии может остаться без воды

14:27, 19 окт 2021

Состояние водовода в Стерлитамаке протяжённостью 38 км, построенного в 1987 году, признано неудовлетворительным. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в Башкирии.

Отмечается, что в случае возникновения аварийной ситуации на водоводе без водоснабжения останутся четыре населённых пункта Стерлитамакского района и значительная часть Стерлитамака.

Для решения этой проблемы планируется техническое перевооружение в рамках инвестпрограммы МУП «Межрайкоммунводоканал» по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации Стерлитамака на 2022-2024 годы.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Стерлитамакский район
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