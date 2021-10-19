Большая часть одного из городов Башкирии может остаться без воды
14:27, 19 окт 2021
Состояние водовода в Стерлитамаке протяжённостью 38 км, построенного в 1987 году, признано неудовлетворительным. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в Башкирии.
Отмечается, что в случае возникновения аварийной ситуации на водоводе без водоснабжения останутся четыре населённых пункта Стерлитамакского района и значительная часть Стерлитамака.
Для решения этой проблемы планируется техническое перевооружение в рамках инвестпрограммы МУП «Межрайкоммунводоканал» по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации Стерлитамака на 2022-2024 годы.