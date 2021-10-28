Стало известно, почему в Башкирии такое дорогое отопление
09:31, 28 окт 2021
В Госкомитете РБ по тарифам объяснили причину высоких тарифов на отопление. При этом в столице — самые высокие цены в сравнении с другими городами. В целом республика занимает четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа.
В Уфе поставщиками тепла в дома являются семь организаций, их тарифы варьируются от 1211 до 2994 рублей. А два самых крупных поставщика — «БашРТС» МУП «УИС» — установили тарифы на сумму 2265 рублей за одну гигакалорию с НДС. В Казани эта цифра достигает 1967 рублей, в Оренбурге —1 768, Челябинске — 2025 рублей.
В Госкомитете РБ по тарифам объяснили, что разница в стоимости коммунальных ресурсов зависит от нескольких факторов. Это территориальное расположение и характер местности, которые влияют на протяженность отопительных сетей, уровень энергоемкости и изношенности всего оборудования, а также климатические условия.