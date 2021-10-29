В «БашРТС» предупредили о троекратном увеличении цен за тепло
12:24, 29 окт 2021
Соответствующие листовки уже появились в уфимских домах. Причиной скачка цен энергетики назвали открытые двери подъездов. Так было написано в бумаге на двери подъезда дома № 14/1 по улице Адмирала Макарова. О ее содержании рассказала уфимка, назвавшаяся Екатериной.
— Так и пишут: стоимость отопления может вырасти в два-три раза. Якобы все дело — в больших теплопотерях из-за незакрываемых тамбурных дверей, открытых окон и форточек. При этом тепловики подчеркнули, что со своей стороны делают все для сохранения тепла, но жильцы не соблюдают элементарных правил, — пояснила женщина.
С другой стороны, в указанном доме отсутствуют магнитные замки, которые не оставляли бы даже щели. Для его установки нужно собрать подписи, что займет немало времени и сил. Эта проблема свойственна для многих столичных многоквартирников. В зимние морозы из-за распахнутых дверей даже лопаются подъездные батареи.
Появившись в соцсетях, эта новость уже вызвала бурное обсуждение. Так, один из жителей столицы написал, что является квартиросъемщиком. И платить за дорогой домофон не собирается.
Читайте также:Стало известно, почему в Башкирии такое дорогое отопление