Жителям столицы Башкирии рассказали, что влияет на счета за отопление

18:26, 01 ноя 2021

Власти Уфы напомнили, что есть дома двух типов. В первом, где есть счетчик, жильцы платят только за потребляемые ресурсы тепла, а во втором платежи выставляются в течение восьми месяцев равными долями. На счет влияет период, в который начали отапливать дом, так как показания снимают не с 1 по 30 или 31 число.







— В октябре 2020 года показания ОДПУ снимались с 17 по 20 сентября (в зависимости от того, когда в дом пришло тепло) по 16 октября. В 2021 году показания ОДПУ снимаются с 25 сентября по 23-25 октября. Здесь нужно учитывать, что в некоторых домах, по желанию жителей, отопительный сезон начался раньше, в других — позже, — подчеркнули в администрации города.



На платежи воздействует и погода за окном. В холодные дни дому нужно гораздо больше тепла. Третьим фактором, который влияет на начисления в платежках, — регулировка отопления внутри дома управляющей компанией.





— Где УК добросовестно относится к своей работе, там потребление тепла в домах в разы меньше, чем в тех домах, где такая работа не проводится. Рекомендуем жителям города взять свои квитанции за прошлый год и сравнить суммы начислений за октябрь 2020 и 2021 годов. Уточнить период снятия показаний в вашем доме вы можете в своей УК, — посоветовали в мэрии.

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