Жителям столицы Башкирии рассказали, что влияет на счета за отопление
18:26, 01 ноя 2021
Власти Уфы напомнили, что есть дома двух типов. В первом, где есть счетчик, жильцы платят только за потребляемые ресурсы тепла, а во втором платежи выставляются в течение восьми месяцев равными долями. На счет влияет период, в который начали отапливать дом, так как показания снимают не с 1 по 30 или 31 число.
— В октябре 2020 года показания ОДПУ снимались с 17 по 20 сентября (в зависимости от того, когда в дом пришло тепло) по 16 октября. В 2021 году показания ОДПУ снимаются с 25 сентября по 23-25 октября. Здесь нужно учитывать, что в некоторых домах, по желанию жителей, отопительный сезон начался раньше, в других — позже, — подчеркнули в администрации города.
На платежи воздействует и погода за окном. В холодные дни дому нужно гораздо больше тепла. Третьим фактором, который влияет на начисления в платежках, — регулировка отопления внутри дома управляющей компанией.