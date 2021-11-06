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Как изменится оплата услуг ЖКХ в 2022 году

Как изменится оплата услуг ЖКХ в 2022 году

12:28, 06 ноя 2021

В России установили индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2022 год по регионам. Об этом говорится в Распоряжении Правительства РФ № 3073-р.

Как следует из рассматриваемого документа, в 2022 году в первом полугодии плата за коммунальные услуги индексироваться не будет.

Во втором полугодии значение индексов для субъектов РФ составит от 2,9 до 6,5 процента в зависимости от конкретного региона. Так, например, для Москвы этот индекс установлен на уровне шести процентов, для Подмосковья – 4,5 процента, а для Санкт-Петербурга — 6.3. В Башкирии индекс установлен в размере 4,4 процента. В Республике Татарстан — 6,2 процента, Челябинской области — 3,4. А наименьший показатель (2,9 процента) установлен для Свердловской области.

На основании этих индексов в регионах будут утверждены предельные индексы   изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов, пояснили специалисты.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: ЖКХ
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