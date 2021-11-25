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В Башкирии жители села возмутились ремонтом дороги

В Башкирии жители села возмутились ремонтом дороги

19:30, 25 ноя 2021

В деревне Айгыртамак Абзелиловского района Башкирии проводят капитальный ремонт дороги. Как написали жители деревни в соцсетях, проезд засыпали щебнем поверх снега, при этом передвигаться по дороге невозможно.

«Сейчас отсыпали скалой дорогу. Щебенкой сложно сказать. Считаю такую работу издевательством над народом. Не то, что проехать, пройти пешком сложно. Люди не могут из-за камней завезти машины в гараж», – говорится в публикации.

Однако в Аскаровском сельсовете рассказали, что ситуация обстоит иначе.

«Там еще ведутся работы, рабочие только провели каткование. По расчетам экспертов, работать можно в зимнее время. Я сам там проехал: да, пока еще дорога выглядит не совсем хорошо, но не так, как на фото. Ее еще доделают», – объяснил глава сельсовета Талгат Агзамов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район
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