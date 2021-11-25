В Башкирии жители одного из районов возмутились частым отключением электричества

20:58, 25 ноя 2021

Жители Иглинского района Башкирии оказались возмущены отключением электричества — по их словам, такое происходит практически ежедневно и на большой промежуток времени.







«Прошу Вас обратить внимание на страницу администрации Иглинского района. Предупреждение об отключении электроэнергии на 8 часов (в большинстве случаев с 9 до 17 часов) «в связи с проведением запланированных ремонтных работ» появляются практически ежедневно.



У меня семья с маленьким ребёнком (1,5 года), газовое отопление, которое не работает без электроэнергии. У многих в Иглино маленькие дети, которых надо кормить, которым нужно играть дома и спать не в куртках и штанах.

За последние 3 недели отключали уже 3 раза на целый день. Завтра снова отключают с 10 до 17 часов (при обещанных минус 9 дома у людей остынут довольно быстро). Люди голодные, замерзают, РЭС продолжает проводить свои «запланированные работы». К слову, всё это происходит на фоне пандемии, когда людям нужно беречься, а не мёрзнуть от безответственности РЭС и администрации Иглинского района. От себя и жителей Иглино прошу разобраться в данной ситуации», — пожаловался местный житель Евгений Кузнецов.



В администрации района подтвердили наличие проблемы, но обвинили и самих местных жителей — якобы они пользуются большим числом электроприборов.









«Действительно, многие электросети в с.Иглино находятся в изношенном состоянии, когда на улице стоит холодная погода, и жители активно используют электрообогреватели, электроприборы не выдерживают такой нагрузки, в связи с чем возникают проблемы. При аварийных ситуациях, электрики оперативно выезжают на место и принимают необходимы меры. Плановые отключения вынужденные. Эти работы проводят для того, чтобы избежать аварий в зимнее время», — написал представитель администрации района.

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