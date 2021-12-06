В России ввели штрафы за незаконное остекление балконов

10:23, 06 дек 2021

В России с 1 марта 2022 года вступит закон, в соответствии с которым наниматели жилья по договору соцнайма будут обязаны согласовывать переустройство и перепланировку, а также остекление балконов. Также Минстрой РФ обяжет их сообщать о неисправностях в помещении, в том числе и сантехники.







«В качестве пользователя жилым помещением по договору социального найма наниматель обязан не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации», - следует из нового документа.



Член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин пояснил газете «Вечерняя Москва» , что новое законодательство позволит регулировать муниципалитету переустройство балконов и лоджий.





«Это означает следующее: если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования», — отметил он.





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