15:49, 09 дек 2021

В Башкирии планируют закупить снегоуборочную технику на 1 млрд рублей. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил и.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев, на встрече, посвященной развитию общественных пространств.







По словам чиновника, очистить тротуары от снега и наледи помогли бы маленькие тракторы, а не МТЗ-80, которые используются сейчас.



«Это контрпродуктивно, больше солярку сжигают, нежели эффект происходит... Сначала необходимо вычищать тротуар, и уже затем с дороги подбирать снег и вывозить. У нас почему-то практика другая – дороги вычистили, а по тротуару ходить невозможно пешком, как будто ты на каток вышел», - отметил Марзаев.



По его словам, предварительно на приобретение малой механизации по всей республике выделен 1 млрд рублей, однако торги позволят получить эту технику не раньше предстоящей весны, а полностью решить проблему удастся только к следующему зимнему сезону.





Также Марзаев отметил недобор, как дворников, так и водителей из-за невысоких заработных плат. Что же касается использования противогололедного реагента «Бионорд», то он, по словам, чиновника, «плохо работает уже при -10°», и не сможет эффективно решить проблему.

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