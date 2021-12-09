Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » ЖКХ в Башкирии »

В Башкирии планируют закупить снегоуборочную технику на 1 млрд рублей

В Башкирии планируют закупить снегоуборочную технику на 1 млрд рублей

15:49, 09 дек 2021

В Башкирии планируют закупить снегоуборочную технику на 1 млрд рублей. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил и.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев, на встрече, посвященной развитию общественных пространств.

По словам чиновника, очистить тротуары от снега и наледи помогли бы маленькие тракторы, а не МТЗ-80, которые используются сейчас.

«Это контрпродуктивно, больше солярку сжигают, нежели эффект происходит... Сначала необходимо вычищать тротуар, и уже затем с дороги подбирать снег и вывозить. У нас почему-то практика другая – дороги вычистили, а по тротуару ходить невозможно пешком, как будто ты на каток вышел», - отметил Марзаев.

По его словам, предварительно на приобретение малой механизации по всей республике выделен 1 млрд рублей, однако торги позволят получить эту технику не раньше предстоящей весны, а полностью решить проблему удастся только к следующему зимнему сезону.


Также Марзаев отметил недобор, как дворников, так и водителей из-за невысоких заработных плат. Что же касается использования противогололедного реагента «Бионорд», то он, по словам, чиновника, «плохо работает уже при -10°», и не сможет эффективно решить проблему.

Читайте также:

В России ввели штрафы за незаконное остекление балконов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: ufa.aif.ru
Теги: ЖКХ
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: