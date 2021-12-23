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Жители Уфы пожаловались на мэрию, из-за некачественной уборки снега

Жители Уфы пожаловались на мэрию, из-за некачественной уборки снега

14:53, 23 дек 2021

Мэру города Уфы Сергею Грекову прокуратурой было внесено представление из-за некачественной уборки снега. Поводом для этого послужили жалобы жителей столицы на городские службы.

— Установлено, что в нарушение законодательства о благоустройстве и обеспечении безопасности дорожного движения коммунальные службы города Уфы не принимают достаточных мер для качественной уборки улиц и дворов от снега и наледи, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что из-за некачественной работы городских служб число ДТП увеличилось, образовались снежные завалы, условия для пешеходов также ухудшились. На руководителей администрации города и районов могут завести административные дела из-за небезопасного содержания дорог.


Ранее сообщалось об увольнении нескольких начальников ЖЭУ из-за некачественной уборки снега. Мэр города призвал менять сотрудников, которые не слышат руководителей.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа
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