Жителей Башкирии возмутили новые тарифы на вывоз мусора

14:09, 02 янв 2022

Жители Башкирии оказались резко недовольны новыми тарифами на вывоз мусора, которые с нового года действуют в районах и городах республики.







«Только прочитала, что опять поднимают тарифы на мусор. Только в ноябре же подняли, скажите когда закончится этот беспредел в Башкирии?», — написала Ирина Холкина на странице главы Башкирии.



«С 01 января 2019 года услуга за вывоз мусора («Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)») стала коммунальной, на ряду с газом, светом и водой. Плата за услугу «Обращение с ТКО» рассчитывается как произведение тарифа на норматив накопления отходов на одного человека. Для многоквартирного дома и индивидуального жилого строительства нормативы накопления ТКО составляют 1,92 и 1,95 куб.м/чел. в год соответственно. В зависимости от зоны деятельности регионального оператора Госкомитет РБ по тарифам с 1 января 2022 года установил изменения по тарифам в первом полугодии 2022 года. Прикладываем прошлые тарифы в пример, чтобы вы могли сравнить, что изменения незначительные.









Согласно новым тарифам в первом полугодии 2022 года в зонах деятельности регоператора N 2 и 4+ ООО «Дюртюлимелиоводстрой» плата остается неизменной. В зонах регоператоров ООО «Эко-Сити» и ООО «Экология-Т» небольшое снижение платы. У регоператора ООО МУП «Спецавтохозяйство» повышается на 5,01 руб для МКД и на 5,09 руб для ИЖС», — написала представитель Минэкологии республики в ответ.





Читайте также: В Башкирии 31 декабря и 1 января выросла стоимость бензина

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram