Уфу снова замело снегом

17:35, 03 янв 2022

С утра коммунальные службы города вышли на очистку городских дорог и дворовых территорий. Работает 234 единицы коммунальной техники и 300 дорожников. На помощь им вышли 650 дворников, привлечены также 450 работников жилищных предприятий. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похожую погоду, но с понижением температуры до минус 25 градусов. Завтра ожидается небольшой снег.







Автовладельцев просят быть максимально внимательными за рулем. Гололедица может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. Так, дорожные службы по согласованию с ГИДББ на отдельных участках дорог снизили разрешенную скорость и установили знаки «Обгон запрещен».





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