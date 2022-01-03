Уфу снова замело снегом

С утра коммунальные службы города вышли на очистку городских дорог и дворовых территорий. Работает 234 единицы коммунальной техники и 300 дорожников. На помощь им вышли 650 дворников, привлечены также 450 работников жилищных предприятий. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похожую погоду, но с понижением температуры до минус 25 градусов. Завтра ожидается небольшой снег.
Автовладельцев просят быть максимально внимательными за рулем. Гололедица может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. Так, дорожные службы по согласованию с ГИДББ на отдельных участках дорог снизили разрешенную скорость и установили знаки «Обгон запрещен».