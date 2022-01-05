В Башкирии жители возмутились резким ростом тарифов на вывоз ТКО

17:47, 05 янв 2022

Жители Башкирии возмутились резким ростом тарифов на вывоз мусора — до 50% в одном из районов. В Минэкологии отметили, что это нормальная ситуация, так как ранее тарифы были ниже утвержденных.







«Одно из несомненных достижений — повышение платы за вывоз мусора для нищих деревенских пенсионеров у оператора Дюртюлимелиоводстрой с 55 до 96 рублей. Бабушки, «производящие» мешок мусора в год, вполне могут в очередной раз затянуть пояса. Между тем в Уфе для белых людей, плату подняли, страшно подумать, на 5 рублей! Как теперь жить то им! Две иномарки содержать не смогут!», — возмутился ситуацией Егор Морозов.

«В зависимости от зоны деятельности регионального оператора с января 2019 года на основании утвержденных тарифов Госкомитетом РБ по тарифам плата граждан была установлена в размере от 75 до 106 рублей. В целях обеспечения плавного перехода на новую систему обращения с ТКО с января 2019 года на всей территории республики установили плату в размере 70 руб./чел., где была организована регулярная система вывоза, и 35 руб./чел. — где вывоза до 01.01.2019 г. не было.









Таким образом, в течение двух лет региональные операторы работали по сниженной плате за услугу по обращению с ТКО. До 1 октября 2021 года ООО «Дюртюлимелиоводстрой» работал ниже утвержденных тарифов. Для более качественного оказания услуги по сбору и вывозу ТКО Правительство РБ приняло решение довести плату населения за услугу «Обращение с ТКО» до предельно возможного тарифа», — предоставили ответ в Минэкологии.

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