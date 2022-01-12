В Белорецком районе износ систем отопления составляет почти 90 процентов

10:13, 12 янв 2022

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта объяснил, почему в многоквартирных домах холодные батареи и нет горячей воды. Жители возмущены, так как летом работы по ремонту проводились. Однако чиновник отметил, что аварии неизбежны и связано это с износом труб.







— Ситуация очень серьезная. Трубы в Белорецке проложены 40-50 лет назад. Сегодня их износ — почти 90%. Проще говоря, они настолько ветхие, что зачастую не к чему приварить «заплатку». Они в дырках и трещинах, их можно без усилия проткнуть гвоздем. Посмотрите фотографии. Дополнительную нагрузку на трубы дают значительные перепады температуры воздуха. Долгие годы капитального ремонта системы теплоснабжения не проводили. Прошлым летом ремонтировали самые изношенные участки, произвели пять опрессовок. После каждой опрессовки трубы лопались, и опять приходилось делать ремонт. Поэтому так долго и не было горячей воды, — сказал Андрей Иванюта.





В 2021 году из 138 километров заменить удалось лишь 1 километр 200 метров. На работы было затрачено 30 миллионов рублей. При этом долги местных жителей за тепло достигли 128 миллионов рублей. В 2022 году деньги необходимы для ремонта магистрального трубопровода длиною в 14 километров, который обойдется в 330 миллионов рублей. Однако таких средств у района нет. Деньги местные власти пытаются получить через инвестиционную программу.



— На замену всей системы теплоснабжения необходимо более миллиарда рублей. А пока будем устранять случающиеся аварии. Специалисты работают круглосуточно, поверьте, мы не меньше вас заинтересованы, чтобы в домах было тепло и горячая вода. И еще. Жители обеспокоены, что при отключении тепла сумма в платежках будет прежней. Это не так. В домах без общедомовых приборов учета будет произведен перерасчет на время остановки. А в остальных домах оплату за тепло начислят за фактическое потребление, — подытожил Андрей Иванюта.













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Фото: facebook: Андрей Иванюта