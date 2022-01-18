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Мэр Уфы повысит зарплату коммунальщикам города

Мэр Уфы повысит зарплату коммунальщикам города

09:42, 18 янв 2022

Сотрудникам коммунальных служб повысят зарплату с 1 февраля 2022 года. Об этом на оперативном совещании в местной администрации сообщил мэр Уфы Сергей Греков.



— Понимая всю важность и ответственность работы коммунальщиков, администрация Уфы нашла средства, чтобы поднять зарплаты тем, кто занят на уборке города. С 1 февраля будут повышены зарплаты дорожным рабочим, механизаторам, водителям городской системы ЖКХ, — рассказал мэр города.

Зарплаты увеличат для водителей, машинистов, трактористов с пятым разрядом на 40% — это до 60 тысяч рублей. Также на 25% — для дорожных рабочих с четвертым разрядом. Доплату ввели за «интенсивность труда».

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Источник: proural.info
Теги: Уфа ЖКХ
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