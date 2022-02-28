В «БашРТС» пообещали снижение сумм в платежках за отопление в феврале
19:29, 28 фев 2022
В Башкирии средняя сумма начислений за отопление в феврале оказалась ниже на 9% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Об этом сообщили сегодня, 28 февраля, в «БашРТС».
В компании объяснили, что в 2022 году жильцы домов с общедомовыми приборами будут платить меньше благодаря разнице температуры воздуха. Февраль 2022 года выдался более теплым, чем в прошлом году.
— В связи с предстоящим весенним потеплением суммы в квитанциях будут снижаться ежемесячно (при наличии ОДПУ ТЭ), а в летний период и вовсе будут нулевыми — такова особенность схемы оплаты за отопление «по факту», — добавили в «БашРТС».
Компания предупредила, что в некоторых квартирах во время потепления возможны скачки температур. За поддержание комфортной температуры отвечает управляющая организация.