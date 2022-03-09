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В Уфе из-за коммунальной аварии без воды остались 16 жилых домов и детская музыкальная школа

В Уфе из-за коммунальной аварии без воды остались 16 жилых домов и детская музыкальная школа

09:55, 09 мар 2022

В Уфе из-за аварии без водоснабжения остались 16 домов и детская музыкальная школа. Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в «Уфаводоканал».

Как сообщили в организации, причиной тому стала утечка из колодца возле дома по адресу Черниковская, 14.

— В связи с проведением ремонтных работ будет произведено отключение водопровода диаметром 250 мм.

Без холодного водоснабжения временно останутся следующие объекты:

ул. Черниковская, 14, 19/1 — жилые дома;
ул. Черниковская, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 — жилые дома;
ул. И. Франко, 7, 8, 9, 12 — жилые дома;
ул. И. Франко, 10 — жилой дом;
ул. Кольцевая, 132, 134 — жилые дома;
ул. И. Франко, 7а — детская музыкальная школа.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа ЖКХ
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