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В Башкирии 17 домов остались без газа, из-за неисправности вентиляционных каналов

В Башкирии 17 домов остались без газа, из-за неисправности вентиляционных каналов

14:03, 28 мар 2022

В Башкирии в 117 квартирах 17 жилых домов в селе Исянгулово Зианчуринского района было произведено отключение газоснабжения. Как пояснил на оперативном совещании в правительстве РБ и.о. министра ЖКХ Алан Марзаев, причиной отключения послужила неисправность вентиляционных каналов.

Также газ был отключен в 48 квартирах семи деревянных домов этого же населенного пункта в связи с отсутствием вентиляционных систем, которые изначально не были предусмотрены по проекту, добавил руководитель ведомства.

«На сегодняшний день администрацией района создана специальная комиссия, проведено обследование вентканалов, из местного бюджета выделена часть средств – миллион рублей (а всего нужно – три миллиона рублей) – на приобретение строительных материалов для восстановления оголовков вентиляционных каналов. Определена подрядная организация, начаты работы по восстановлению исправности вентканалов. На сегодняшний момент в четырех квартирах газоснабжение восстановлено полностью. В 104 квартирах вентканалы очищены и подготовлены под монтаж. Полное завершение работ планируется к 25 апреля. Вопрос держим на жестком контроле», — доложил Марзаев.


Глава Башкирии Радий Хабиров в связи с этой ситуацией обратился к главам муниципалитетов.

«Вы там шутки не шутите. Вас газовики предупреждали с 2019 года. Вы не удосужились этим заниматься, поэтому вполне справедливо работники газовой службы пришли и начали перекрывать газ с той лишь целью, чтобы люди не погибли от отравления газом, от взрыва. Ситуация по Белорецку тревожная – огромное количество домов. Мы-то плечо всегда подставляем, но вы проявляйте самостоятельность, изыскивайте средства, перераспределяйте ваши бюджеты. Мы республиканский бюджет изрезали вдоль и поперек уже, я вас предупреждал три недели назад», — заявил Радий Хабиров.




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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Зианчуринский район происшествия ЖКХ
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