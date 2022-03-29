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В Башкирии в деревне упала водонапорная башня, жители остались без воды

В Башкирии в деревне упала водонапорная башня, жители остались без воды

12:57, 29 мар 2022

28 марта в деревне Ивановка Куюргазинского района произошло ЧП: упала водонапорная башня. Об этом местная жительница рассказала на сайте Электронной приемной органов власти Башкирии.

— Упала водонапорная башня, снабжающая водой жителей деревни Ивановка. Подвода централизованной воды в деревне нет. Жители деревни остались без воды. Отопительный сезон еще не закончен, подпитывать котлы нечем, отопление может встать, — написала С. Власова в своем обращении.

По словам женщины, сельчане уже не раз жаловались председателю Шабагишского сельсовета на то, что с башни хлещет вода. Однако никаких мер предпринято не было, а проехать к ней зимой было невозможно. В результате из-за большого количества наледи она накренилась и упала.


Местные жители просят власти республики помочь с решением проблемы.

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Источник: www.proural.info
Фото: С. Власова
Теги: Куюргазинский район
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