В Башкирии в деревне упала водонапорная башня, жители остались без воды

12:57, 29 мар 2022

28 марта в деревне Ивановка Куюргазинского района произошло ЧП: упала водонапорная башня. Об этом местная жительница рассказала на сайте Электронной приемной органов власти Башкирии.







— Упала водонапорная башня, снабжающая водой жителей деревни Ивановка. Подвода централизованной воды в деревне нет. Жители деревни остались без воды. Отопительный сезон еще не закончен, подпитывать котлы нечем, отопление может встать, — написала С. Власова в своем обращении.



По словам женщины, сельчане уже не раз жаловались председателю Шабагишского сельсовета на то, что с башни хлещет вода. Однако никаких мер предпринято не было, а проехать к ней зимой было невозможно. В результате из-за большого количества наледи она накренилась и упала.





Местные жители просят власти республики помочь с решением проблемы.





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Фото: С. Власова