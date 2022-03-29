На сколько в Башкирии повысится плата за коммунальные услуги в 2022 году

21:11, 29 мар 2022

Об этом на оперативном штабе по обеспечению социально-экономического развития республики заявила председатель Госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк. При этом она отметила, что внепланового повышения тарифов не планируется.







- В соответствии с федеральным законодательством все тарифные решения на 2022 год были приняты в декабре 2021 года. В первом полугодии тарифы остались на уровне декабря, они не выросли, как это было ранее с 1 января. И у нас есть плановое изменение в соответствии с решениями только с 1 июля в рамках индекса потребительских цен и в рамках индекса роста совокупной платы граждан за весь набор коммунальных услуг. Он для нас в соответствии с федеральным законодательством установлен в размере 4,4%.





Вот например, тариф на водоснабжение у нас вырастит на 4,4%, на водоотведение 3,46%, тепло на 3,7%, газ на 3%, электричество на 5,1%, это один киловатт вырастет на 18 копеек. Для примера, в среднем прирост стоимости за услуги ЖКХ на одного человека, проживающего в двух комнатной квартире, размером 40 квадратных метров, составит 165 рублей, — заявила Светлана Бурдюк.





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