Стало известно, как жители Башкирии могут досрочно отключить отопление

13:56, 25 апр 2022

Министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев объяснил, как жители могут досрочно завершить отопительный сезон в своих домах. Он дал пояснения во время оперативного совещания в региональном правительстве 25 апреля.







– По решению общего собрания собственников многоквартирного дома отопительный сезон может быть завершен раньше. Для этого соответствующее обращение и протокол собрания жителей необходимо предоставить в управляющую компанию, – рассказал чиновник.



Он отметил, что большая часть районов и городов Башкирии планирует завершить отопительный сезон до конца апреля. Решение отключить отопление на данный момент приняли семь муниципалитетов: Аскинский, Бураевский, Ишимбайский, Мелеузовский, Стерлитамакский районы, а также города Сибай и Стерлитамак.





Напомним, согласно правилам, решение об окончании отопительного периода принимается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет +8° и выше.

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