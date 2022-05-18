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В России на 4 процента вырастут услуги ЖКХ с 1 июля 2022 года

В России на 4 процента вырастут услуги ЖКХ с 1 июля 2022 года

11:59, 18 май 2022

В России с 1 июля тарифы за услуги ЖКХ вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько.

«Тарифы на услуги ЖКХ изменяются один раз в год — с 1 июля. В свою очередь, не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов. На 2022 год тарифы утверждены распоряжением правительства РФ от 30.10.2021 № 3073-р. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%», — уточнил он.

В минстрое РФ также напомнили, что в 2022 году изменены условия начислений пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Так, правительство страны зафиксировало ставку ЦБ, применяемую для расчета размера штрафных санкций, на уровне 9,5%.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: из архива newsbash
Теги: ЖКХ
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