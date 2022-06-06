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В Башкирии услуги ЖКХ можно оплатить в магазинах

В Башкирии услуги ЖКХ можно оплатить в магазинах

09:07, 06 июн 2022

В Башкирии рассчитаться за услуги ЖКХ можно в магазинах, которые взяли на себя функцию банковских платежных агентов и оказывают услугу кэшаут (от английского сash-out — «обналичивание»).

Она позволяет гражданину снимать деньги и оплачивать услуги ЖКХ, связи и ряд других со своей карты на кассе магазина при покупке товаров или оплате услуг. Таким образом, человек может прийти за хлебом — и здесь же заодно заплатить за свет и воду.

Операция займет всего несколько секунд. Алгоритм очень простой:

1. Покупатель передает продавцу квитанцию оплаты услуг.

2. Продавец считывает штрих-код или QR-код.


3. Покупатель проверяет свои данные (ФИО, адрес, сумму платежа и др.), озвученные продавцом.

4. Покупатель рассчитывается банковской картой, продавец выдает чек об оплате.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: ЖКХ
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