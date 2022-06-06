Жители Башкирии пожаловались на отсутствие контейнерной площадки

10:29, 06 июн 2022

Жительница поселка Чишмы А. Мамлеева пожаловалась Радию Хабирову на отсутствие необходимого количества контейнеров в микрорайоне Куба. Мусор с 15 улиц привозят на площадку № 8449 на улице Российской, из-за чего возле дома женщины образуется настоящая свалка.







— Контейнеры и бункер постоянно переполнены, люди складируют мусор рядом с контейнерами и он разлетается по улице, засоряя придомовую территорию жителей улицы Российской, — рассказала сельчанка. — С момента строительства дома прошло более 20 лет, и в то время данной контейнерной площадки не было. И после установки площадки расстояние до нашей водонапорной башни не более 10 метров. Учитывая загруженность площадки и отсутствие твердого покрытия, не исключено попадание вредных веществ в питьевую воду.





Женщина попросила привести площадку в надлежащий вид, сделать перерасчет количества необходимых площадок и установить контейнеры и в других местах, чаще вывозить мусор. Также, по ее мнению, нужно установить сетку, чтобы в ветреную погоду мусор не разлетался по улице.

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Фото: А. Мамлеева