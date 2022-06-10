Жители Башкирии пожаловались на цены за отопление
09:00, 10 июн 2022
Жительница Башкирии обратилась к властям республики с вопросом о стоимости отопления в регионе. Она оказалась возмущена тем, что в апреле пришлось платить столько же, как в холодном марте.
Объясните, пожалуйста, почему за отопление за апрель платили столько же, сколько и за март — холодный месяц. И почти половину этой суммы заплатили за отопление за май.
Мы же не на севере живем, чтобы платить за отопление почти круглый год одинаковые суммы! В БашРТС невозможно дозвониться.
Для справки, средняя температура ночью в марте была девять градусов мороза, в апреле три градуса, в мае уже семь градусов», — пожаловалась Дина К.
Источник:
news102.ru
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