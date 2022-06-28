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В Башкортостане с 1 июля 2022 года повысится плата за коммунальные услуги

В Башкортостане с 1 июля 2022 года повысится плата за коммунальные услуги

15:39, 28 июн 2022

С 1 июля в Башкирии вырастут цены на коммунальные услуги. Об этом предупредили в Госкомитете по тарифам РБ.

Так, тариф на электроэнергию изменится на 5,1%, газ — на 3%. На другие услуги рост в среднем составит не более 4,4%.

Что касается тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, то в зонах № 3, 4 и 4+ они останутся на уровне января 2022 года. В зоне № 1 (МУП «Спецавтохозяйство») цены вырастут с 500,07 рубля/куб. м до 514,92 рубля/куб. м; в зоне № 2 (ООО «Дюртюлимелиеводстрой») — с 592,19 рубля/куб. м до 594,22 рубля/куб. м.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии введут новые формулы расчета платы за коммунальные ресурсы.

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Источник: www.proural.info
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