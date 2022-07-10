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Жителей Башкирии возмутил новый способ оплаты услуг ЖКХ

Жителей Башкирии возмутил новый способ оплаты услуг ЖКХ

17:55, 10 июл 2022

Жители Башкирии обратились к главе республики с возмущением новым способом оплаты услуг ЖКХ. Теперь все счета приходят отдельно и платить за них тоже необходимо отдельно на различных сайтах.



«Сделали аж четыре бумаги за оплату квартиры. Так напутали, что простому народу и не разобраться, За каждую платёжку надо платить и за доставку, и наверняка, все заложено в платеже? У нас бумагу девать некуда в стране? Сделайте, пожалуйста, одну и понятную платёжку», — обратился Юрий П.


«Третий год обещают сделать единую платёжку, но объединили только БАШРТС, ЭСКБ и Уфаводоканал, а на газ отдельно, ДУ отдельно, капремонт отдельно. Причём показания счётчиков требуют передавать в разное время. Зато создали ещё одну организацию ООО «ЕИРЦ», которую тоже нужно кормить. Платёжка неудачная. Сегодня 10 июля, а платёжки нет, хотя оплатить её нужно до 10 числа», — возмутился Анатолий Г.

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Источник: news102.ru
Теги: ЖКХ
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