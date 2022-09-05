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Жители многоквартирных домов в Башкортостане могут выиграть 1 миллион рублей

Жители многоквартирных домов в Башкортостане могут выиграть 1 миллион рублей

19:52, 05 сен 2022

Жители Республики Башкортостан, которые проживают в многоквартирных домах, имеют шанс выиграть 1 млн. руб. в конкурсе от республиканского МинЖКХ.



С 1 сентября по 1 ноября текущего года ведомство начинает прием документов на участие в конкурсе «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий».

Определят несколько победителей, которым выплатят от 100 000 до 1-го миллиона рублей. Направить их можно будет на содержание многоквартирного дома и земельного участка, который входит в состав общей собственности. Кроме того из этих средств можно будет выплатить премию до 15 000 рублей председателю совета многоквартирного дома либо председателю правления товарищества собственников.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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