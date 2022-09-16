С 13 сентября в районах Башкирии начали включать отопление

16:02, 16 сен 2022

Отопление в Башкирии начали включать с 13 сентября. Первым об этом отчитался мэр Межгорья Вячеслав Калугин. Сегодня же тепло пошло и в образовательные учреждения Бакалинского района.







По сообщению районной администрации, отопление включили в 17 учреждениях, где есть группы дошкольного образования, Бакалинской средней школе №1, детском саде «Буратино» — здесь установлена автономная система отопления. В школе № 2 и детских садах «Сказка» и «Радуга» оно централизованное, поэтому придется ждать, когда на улице установится холодная погода.





Со следующей недели отопительный сезон начнется в Кармаскалинском районе.В администрации отмечают, что каменные и кирпичные здания уже остыли, поэтому в детских садах и начальных классах школ вот уже несколько дней работают обогреватели. В связи с этим с 19 сентября тепло начнут подавать в дошкольные и медицинские учреждения, школы, затем в дома и объекты социального и культурно-бытового назначения. Лишь после этого — на промышленные предприятия.

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