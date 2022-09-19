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В Башкирии 16 районов начали подавать тепло в школы, больницы и детсады

В Башкирии 16 районов начали подавать тепло в школы, больницы и детсады

15:24, 19 сен 2022

В Башкирии 16 муниципалитетов приступили к подаче отопления в социальные организации: школы, больницы и поликлиники.



Речь идет об Абзелиловском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Бураевском, Дуванском, Дюртюлинском, Зилаирском, Ермекеевском, Иглинском, Калтасинском, Краснокамском, Мечетлинском и Стерлибашевском районах, а также о городах Кумертау и Межгорье. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 19 сентября сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова.


Ориентировочно отопительный сезон в целом по Башкирии начнется после 30 сентября. К этой дате среднесуточная температура воздуха в республике приблизится к показателям, не превышающим +8 градусов. По федеральным нормативам, этого достаточно, чтобы приступить к массовому запуску тепла в жилые дома.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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