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В России второй раз за год подорожают услуги ЖКХ

В России второй раз за год подорожают услуги ЖКХ

10:48, 24 сен 2022

Индексация тарифов ЖКУ для населения перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. Индексация станет второй за год.



«Правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая будет только 1 июля 2024 года», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Предельный уровень индексации не превысит 9%. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. В этом году уже прошла индексация тарифов ЖКУ 1 июля.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии с 1 сентября произошли изменения в платежках за коммунальные услуги.

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Источник: ura.news
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