В уфимской квартире батареи нагрелись до +50 °C

09:16, 13 окт 2022

Людям от жары нечем дышать, а коммунальщики игнорируют все их просьбы.



Жительница Уфы обратилась к Радию Хабирову с просьбой убавить в ее доме отопление. Свое обращение она оставила в комментариях под публикациями главы республики в соцсетях.







Речь идет о многоквартирном доме по улице Свободы, 16 в Черниковке. По словам уфимки, дело в том, что из-за слишком высокой температуры батарей в квартирах стало просто невыносимо находиться. Рядом с батареями измерительные приборы показывали +43 градуса. При этом, как рассказала женщина, после массовых обращений к коммунальщикам отопление ничуть не убавили, напротив, температура поднялась сразу до +50 градусов.



—Видимо, решили нас наказать за то, что жалуемся. Никто не обращает внимание на наши просьбы убавить тепло. Дышать нечем, в квартире как в пустыне, — предположила уфимка.





При этом жительница добавила, что окна постоянно приходится держать открытыми, из-за чего по квартире гуляет сквозняк и есть риск простудиться. Кроме того, уфимка выразила опасение, что такое потребление энергии может привести к нехватке ресурсов зимой, когда стукнут морозы.

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Фото: Vk/Анна Буркова