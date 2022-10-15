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Как жителям Башкирии сэкономить на отоплении

Как жителям Башкирии сэкономить на отоплении

09:32, 15 окт 2022

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Ирина Голованова в ходе участия в брифинге на телеканале БСТ рассказала о проводимой подготовке к отопительному периоду.



– Ежегодно мы с особой ответственностью подходим к проведению подготовки Башкортостана к отопительному сезону. Все муниципалитеты проводят ряд соответствующих процедур, есть определенные формы отчётности, по которым мы отслеживаем, насколько те или иные энергосберегающие мероприятия эффективны и в полной мере ли они проведены, – подчеркнула Ирина Голованова.

Также в ходе обсуждения и.о. министра ЖКХ РБ рассказала о том, в чем преимущества общедомового прибора учета тепловой энергии и каким образом жители могут его установить в своем многоквартирном доме.


– Жители домов, у которых в доме установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии оплачивают за количество принятого теплового ресурса по факту его потребления. Установить его возможно за счёт средств проживающих в этом доме людей, путем проведения общего собрания, подписания протокола собрания и передаче его в управляющую компанию, – рассказала Ирина Голованова.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: ЖКХ отопление
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