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Семьи мобилизованных из Башкирии освободят от платы за вывоз мусора

Семьи мобилизованных из Башкирии освободят от платы за вывоз мусора

09:25, 25 окт 2022

24 октября, на совещании в правительстве Башкирии Андрей Назаров поручил Минэкологии совместно с регоператорами проработать возможность выделения льгот семьям участников СВО, сообщает пресс-служба правительства.



К вечеру уже данный вопрос решили, а порядок получения льготы во время брифинга о мерах поддержки участников СВО озвучил министр экологии Нияз Фазылов.

- Каждый регоператор принял решение, что все члены семей мобилизованных будут освобождены от оплаты. Для этого необходимо обратиться либо в клиентский офис, либо через личный кабинет. Нужно предоставить справку о составе семьи и документ из военкомата, что член семьи мобилизован. Вся информация есть в социальных сетях регоператоров, - сказал Фазылов.


Близкие бойцов могут сделать перерасчет и получить средства обратно за оплаченные месяцы, которые мужчина провел в зоне СВО.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: мобилизация ЖКХ вывоз мусора
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