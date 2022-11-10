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В Туймазинском районе Башкирии отремонтируют проблемный водозабор

В Туймазинском районе Башкирии отремонтируют проблемный водозабор

14:55, 10 ноя 2022

В Туймазинском районе планируется отремонтировать Тукаевский водозабор. Об этом сообщил в соцсетях заместитель премьер-Министра правительства РБ Алан Марзаев.



После завершения ремонта объект передадут в муниципальную собственность. Власти намерены закончить все работы до конца ноября.

Ранее глава Туймазинского района Айдар Суфиянов говорил о том, что водозабор обеспечивает водой жителей сел Серафимовский и Кандры. Однако объект не справлялся с объемами водопотребления, поэтому необходимы капитальный ремонт и модернизация. На самом проблемном аварийном участке работы должны были провести несколько лет назад, сейчас жители надеются, что водозабор полностью будет приведен в нормальное состояние.

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Источник: www.proural.info
Фото: соцсети Айдара Суфиянова
Теги: Туймазинский район
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