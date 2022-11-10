В Туймазинском районе Башкирии отремонтируют проблемный водозабор
14:55, 10 ноя 2022
В Туймазинском районе планируется отремонтировать Тукаевский водозабор. Об этом сообщил в соцсетях заместитель премьер-Министра правительства РБ Алан Марзаев.
После завершения ремонта объект передадут в муниципальную собственность. Власти намерены закончить все работы до конца ноября.
Ранее глава Туймазинского района Айдар Суфиянов говорил о том, что водозабор обеспечивает водой жителей сел Серафимовский и Кандры. Однако объект не справлялся с объемами водопотребления, поэтому необходимы капитальный ремонт и модернизация. На самом проблемном аварийном участке работы должны были провести несколько лет назад, сейчас жители надеются, что водозабор полностью будет приведен в нормальное состояние.