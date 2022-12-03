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Как в Башкирии изменится плата за мусор после внепланового повышения тарифов

Как в Башкирии изменится плата за мусор после внепланового повышения тарифов

10:54, 03 дек 2022

Региональные операторы по вывозу мусора в Башкирии рассказали, как изменится плата за услугу за декабрь. Как рассказали Уфа1 в «Спецавтохозяйстве», в следующем месяце уфимцам, живущим в многоквартирных домах, придется платить за вывоз ТКО на 7,5 рубля дороже.



Так, плата составит 89,80 рубля с одного человека в месяц (сейчас — 82,39 рубля). Жильцы частных домов будут платить 91,20 рубля с одного человека. Единый тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО составляет 561,22 рубля за кубический метр.

Жители многоквартирных домов, которых обслуживает «Экология Т», с декабря начнут платить за вывоз мусора 101,9 рубля с человека в месяц. Те, кто живут в частных домах, — 103,49 рубля.

Компания «Эко-Сити» сообщила, что плата для жильцов квартир за декабрь составит 101,61 рубля, а для частного сектора — 103,19 рубля.


Как сообщили в Госкомитете по тарифам Башкирии, единый тариф на услугу регоператора «Дюртюлимелиоводстрой» увеличится с 594,22 рубля за кубический метр до 639,30 рубля за кубический метр.

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Источник: ufa1.ru
Теги: тарифы ЖКХ
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