Сколько придется платить на самом деле за новые коммунальные тарифы в Башкирии

12:28, 11 дек 2022

В декабре в Башкирии изменились тарифы на коммунальные услуги. Стало известно, сколько на самом деле теперь придется платить.



С декабря средневзвешенный тариф за водоснабжение вырос на 8,52%. Теперь кубический метр будет стоить жителям республики 30,97 рублей.







Подорожало на 8,42% и водоотведение. Кубический метр будет стоить 30,38 рублей. Больше всего подорожало электричество — сразу на 9%. Киловатт в час обойдется жителям Башкирии в 4,01 рубля.



Дивиденды и налоги государству платить надо, поэтому газ подорожает на 8,5%, до 8,54 рубля за кубометр. Быть в тепле станет дороже на 8,96% — до 2 421,71 рубля за гигакалорию.

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