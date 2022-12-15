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В Уфу для очистки улиц от снега привезли 225 дополнительных машин (видео)

В Уфу для очистки улиц от снега привезли 225 дополнительных машин (видео)

10:01, 15 дек 2022

Мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев провел смотр коммунальной техники, которую дополнительно привлекут к очистке снега на улицах Уфы. Сити-менеджер отметил, что на сегодняшний день в город привезли уже 225 машин.

Всего на улицах башкирской столицы круглосуточно работают около 500 единиц техники. Особо обращают внимание на проезжие части, тротуары и остановки.



— Мы готовимся к снегопадам, дополнительно привлекая арендованную технику. Своя также, безусловно, работает на линии. Уважаемые уфимцы, прошу вас следить за погодой и заблаговременно планировать свои маршруты, — сказал Мавлиев.

Ранее сообщалось о том, что Путин наградил бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова орденом Почета.

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Источник: proural.info
Фото: мэрия Уфы
Теги: Уфа мавлиев ратмир рафилович
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