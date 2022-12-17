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В Башкирии женщина-инвалид была удивлена уменьшением размера льгот

В Башкирии женщина-инвалид была удивлена уменьшением размера льгот

12:13, 17 дек 2022

В Башкирии женщина удивилась уменьшению доплаты к пенсии, которое шло на оплату коммунальных расходов. Она рассказала, что они уменьшились в три раза.



«Я инвалид 2 группы. С каждым разом все меньше и меньше приходят доплаты к пенсии на оплату ЖКХ. Раньше получала по 850 рублей, потом снизили до 300-350. Затем уже 250.

Недавно перечислили 65 рублей. Коммунальные платим ежемесячно без задержек. Это что за издевательство? Как можно заплатить ЖКХ на 65 рублей?», — пожаловалась жительница села Иглино Альбина Н.


«С сентября 2020 года ежемесячная денежная компенсация рассчитывается исходя из фактически начисленных сумм платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в размерах, установленных законодательными актами, для соответствующей категории граждан.

Так, исходя из затрат на комуслуги за два предшествующих месяца (в октябре), вы получили компенсацию (ЕДК за комуслуги). Таким образом, сумма ЕДК будет зависеть от квартплаты», — ответил представитель министерства семьи, труда и соцзащит Башкирии.

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Источник: news102.ru
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