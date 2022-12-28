Стало известно, насколько вырастет плата за ЖКХ в Башкирии
15:07, 28 дек 2022
Председатель Госкомитета РБ по тарифам сделала официальное заявление.
Рост тарифов за коммуналку в Башкирии не превысит 9%, такое заявление сделала Светлана Бурдюк, глава ГК республики по тарифам. Об этом сообщает ИА «Башинформ». Отмечается, что, в частности, плата за газ вырастет на 8,5%.
Как отметила чиновница, повышение тарифов будет не везде: в некоторых компаниях сохранится прошлогодний уровень.
Ранее уфимский общественник Альберт Рахматуллин отправлял в федеральное правительство письмо с просьбой заморозить рост тарифов на услуги ЖКХ.