Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » ЖКХ в Башкирии »

Стало известно, насколько вырастет плата за ЖКХ в Башкирии

Стало известно, насколько вырастет плата за ЖКХ в Башкирии

15:07, 28 дек 2022

Председатель Госкомитета РБ по тарифам сделала официальное заявление.

Рост тарифов за коммуналку в Башкирии не превысит 9%, такое заявление сделала Светлана Бурдюк, глава ГК республики по тарифам. Об этом сообщает ИА «Башинформ». Отмечается, что, в частности, плата за газ вырастет на 8,5%.

Как отметила чиновница, повышение тарифов будет не везде: в некоторых компаниях сохранится прошлогодний уровень.

Ранее уфимский общественник Альберт Рахматуллин отправлял в федеральное правительство письмо с просьбой заморозить рост тарифов на услуги ЖКХ.

Читайте также:

Сколько придется платить на самом деле за новые коммунальные тарифы в Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: ЖКХ тарифы
Читайте также

На сколько в Башкирии повысится плата за коммунальные услуги в 2022 году
ЖКХ в Башкирии
На сколько в Башкирии повысится плата за коммунальные услуги в 2022 году
Госкомитет Башкирии по тарифам: "Снижение тарифов за тепло может привести к негативным последствиям"
ЖКХ в Башкирии
Госкомитет Башкирии по тарифам: "Снижение тарифов за тепло может привести к негативным последствиям"
В Уфе активисты «СтопБашРТС» подали заявку на митинг против повышения тарифов
Общество в Башкирии
В Уфе активисты «СтопБашРТС» подали заявку на митинг против повышения тарифов
Стали известны новые тарифы на ЖКХ в Башкирии в 2021 году
ЖКХ в Башкирии
Стали известны новые тарифы на ЖКХ в Башкирии в 2021 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: