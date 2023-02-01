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Жители Уфы массово возмутились счетами за отопление

Жители Уфы массово возмутились счетами за отопление

09:06, 01 фев 2023

Жители Уфы массово возмутились счетами за отопление. Они рассказали, что суммы выросли в два раза при обещанных 10-15%.



«В новостях пишут, что повышение тарифов, в частности отопления в сравнении с декабрем на 15%. Получили платежку за отопление сегодня. В прошлом месяце было 4600 рублей, в этом месяце 7800 рублей!

На все вопросы о расчетах БашРТС ссылается на то, что был холодный месяц. Но холодно было 4 дня, а не весь месяц. Откуда такая сумма, помогите разобраться. Общая квартплата выходит порядка 14 тысяч, на что жить тогда?!», — возмутилась Марина П.


«За январь пришел счёт за отопление 4400 рублей за 42 квадратных метра. Причем в квартире в морозы было очень холодно и приходилось дополнительно обогревать ее. Придет счёт повышенный за электричество, так как маленький ребенок. До каких пор этот грабеж будет продолжаться? Неужели мы должны платить за то, что к нам в квартиры так и не попадает, за обогрев улицы?», — пожаловалась Светлана Я.

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Источник: news102.ru
Теги: ЖКХ отопление
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