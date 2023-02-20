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На этой неделе 30 жилых домов Уфы останутся без воды на 10-12 часов

На этой неделе 30 жилых домов Уфы останутся без воды на 10-12 часов

10:00, 20 фев 2023

В Уфе на этой неделе во вторник, 21 февраля, 30 жилых домов останутся без воды на 10-12 часов. Ее отключат из-за плановых ремонтных работ. Предупреждение появилось на сайте «Уфаводоканала».

С 11:00 21 февраля до 1:00 22 февраля холодное водоснабжение приостановят в Ленинском районе в домах по улице Летчиков, 3/1, 5, 5/1, 5/2 и 5/3.

С 10:00 до 20:00 Октябрьском районе ни холодной, ни горячей воды не будет в 25 домах по улицам:

– Баязита Бикбая, 2, 4, 6, 8, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 16;

– Маршала Жукова, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 13, 15, 17а, 17б, 17в, 17д, 17, 21;

– Сипайловской, 12/1, 12/2.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: freepik
Теги: Уфа отключение воды
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