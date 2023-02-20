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В Башкирии депутаты предложили ужесточить ответственность за завышение коммунальных счетов

В Башкирии депутаты предложили ужесточить ответственность за завышение коммунальных счетов

11:27, 20 фев 2023

Парламент Башкирии намерен внести в Госдуму России законопроект о взыскании денег с поставщиков коммунальных услуг, которые не выплачивают штрафы за завышенные счета. Документ об ужесточении ответственности с соответствующими поправками в КОаП направлен в федеральное правительство. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.



Как пояснил спикер Константин Толкачев, согласно жилищному кодексу при завышении платы за ЖКУ виновный должен выплатить потерпевшей стороне штраф в размере 50% от суммы переплаты. В то же время заставить выплатить эти деньги невозможно: поставщик коммунальных услуг может сколько угодно тянуть с принятием такого решения, и ничего ему за это не будет, что на практике и происходит.

– Можно решить вопрос в судебном порядке, но в суд люди не обращаются, поскольку в большинстве случаев речь идет о двух-трех тысячах рублей, а судебные расходы составляют 15–30 тысяч. Мы предлагаем ввести административные санкции за неуплату штрафов и «разбудить» таким образом «спящую» правовую норму, – рассказал председатель регионального парламента.


Законопроект предусматривает следующие административные взыскания за нарушение сроков уплаты штрафов:

– за единичное нарушение 4-5 тыс. рублей для должностных и 40-50 тыс. – для юридических лиц;



– если штраф не погашается в течение двух и более месяцев со дня обращения собственника, 20 тыс. рублей для должностных и 150 тыс. – для юридических лиц.

– при повторном нарушении 30 тыс. рублей для должностных и 200 тыс. рублей – для юридических лиц.

Если штраф просрочен более трех раз, поставщика коммунальных услуг смогут дисквалифицировать на 1-3 года.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: ЖКХ коммунальные счета
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