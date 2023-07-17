В Башкирии вместо «Дюртюлимелиоводстроя» мусор будет вывозить "Эко-сити"

17:47, 17 июл 2023

В Башкирии компания "Эко-Сити" получила статус временного регоператора по обращению с ТКО. Об этом информирует официальный аккаунт Минэкологии РБ в социальных сетях.







Между компанией заключено соглашение, которое продлится не более 1 года.



В соответствии с данными сервиса Контур.Фокус, ООО РО "Эко-Сити" было основано в 2016 году. К концу 2022 года компания смогла заработать около 2 млрд рублей. Учредителями "Эко-Сити" являются Айрат Максадов и Артур Сафаргалеев. За время своей работы компания принимала участие в 3 045 государственных закупках на общую сумму свыше 281 млн рублей.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что компания "Дюртюлимелиоводстрой" в конце июня прекратила выполнять свои обязанности, что привело к накоплению мусора в местных дворах. В результате в трех районах даже ввели режим ЧС.

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Автор: Семен Подгорный