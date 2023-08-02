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В Башкирии регоператору «ЭкоТранс» грозит отстранение из-за жалоб жителей

В Башкирии регоператору «ЭкоТранс» грозит отстранение из-за жалоб жителей

09:19, 02 авг 2023

В Иглинском районе Башкортостана расторгают контракт с компанией «ЭкоТранс», которая занималась здесь вывозом мусора. Местные жители пожаловались на задержки при вывозе отходов. Подробности рассказали в Министерства экологии республики.

Сейчас подготавливаются документы для аукциона, чтобы выбрать новую компанию, которая будет заниматься вывозом мусора в этом районе. В настоящее время уборкой отходов занимается городское предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города». Чтобы очистить все завалы мусора, пришлось привлечь 5 дополнительных единиц специальной техники и арендовать автомобили для вывоза твердых коммунальных отходов. В ведомстве сообщили, что все нарушения со стороны компании «ЭкоТранс» регистрируются.

«В случае предоставления некачественных услуг, жители имеют право требовать перерасчета оплаты», — пояснили представители министерства.

ООО «ЭкоТранс» было основано предпринимателями Альбиной Нигматуллиной и Сергеем Фоминым в городе Уфа. Фирма заключила договоры на сумму 552 млн рублей с городским муниципальным унитарным предприятием «САХ по уборке города».

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район
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