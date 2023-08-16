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В Уфе заменили более 20 процентов уличных светильников

В Уфе заменили более 20 процентов уличных светильников

12:34, 16 авг 2023

В городе Уфа обновляют уличное освещение. Согласно информации городской администрации, уже обновлено 20 процентов всех светильников, что составляет 9 062 из 44 392.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что замена освещения производится на самых оживленных улицах города, включая проспект Салавата Юлаева, улицу Сипайловскую, улицы частного сектора Нижегородки, а также во дворах Сипайлово, Инорса, Затона и Черниковки.

В дополнение, Мавлиев сообщил, что перед 1 сентября все старые натриевые и ртутные светильники будут заменены на новые светодиодные системы освещения на территории городских школ.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: Уфа освещение мавлиев ратмир рафилович
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