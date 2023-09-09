В мэрии Уфы сообщили, когда в домах включат отопление
14:13, 09 сен 2023
Администрация города Уфы информирует о завершении работ, направленных на подготовку к предстоящему отопительному сезону. В этой связи была проведена полная проверка жилых домов и соцобъектов, а также необходимые технические мероприятия, включая обслуживание дымоходов и подготовку необходимой техники.
Согласно заявлению мэрии, начало подачи тепла в жилые дома запланировано после того, как среднесуточная температура на улице опустится до уровня ниже +8 градусов в течение 5 суток подряд. Промежуток между подачей тепла и его появлением в батареях может составить до 3 суток.
Жители многоквартирных домов имеют возможность подать заявку на включение отопления до достижения необходимой температурной отметки. Для этого совет МКД должен уведомить управляющую организацию о решении собственников жилья.
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Автор: Семен Подгорный
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